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«Барселона» и «Ювентус» могут провести товарищеский матч до конца года

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«Барселона» может провести товарищеский матч с «Ювентусом», прежде чем вернется к соревнованиям в Ла Лиге.

По данным издания La Stampa, «сине-гранатовые» хотят организовать матч 22 декабря – через 4 дня после окончания чемпионата мира, чтобы большая часть игроков уже вернулась в команду.

Окончательно решение еще не приято – дата и место проведения матча пока под вопросом.

У «Барселоны» хорошие отношения с «Ювентусом» - оба клуба остаются участниками проекта Суперлиги.

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