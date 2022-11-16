«Барселона» и «Ювентус» могут провести товарищеский матч до конца года
«Барселона» может провести товарищеский матч с «Ювентусом», прежде чем вернется к соревнованиям в Ла Лиге.
По данным издания La Stampa, «сине-гранатовые» хотят организовать матч 22 декабря – через 4 дня после окончания чемпионата мира, чтобы большая часть игроков уже вернулась в команду.
Окончательно решение еще не приято – дата и место проведения матча пока под вопросом.
У «Барселоны» хорошие отношения с «Ювентусом» - оба клуба остаются участниками проекта Суперлиги.
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