Суперкомпьютер выбрал победителя Ла Лиги между «Барсой» и «Мадридом»

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight назвал «Барселону» будущим победителем Ла Лиги – по прогнозам каталонцы обойдут ближайшего преследователя на 5 очков.

Суперкомпьютер оценивает вероятность победы команды Хави в 63%, к концу сезона 2022/23 «Барса» должна набрать 88 очков.

«Реал Мадрид» займет вторую строчку в чемпионате с вероятностью в 34%. По прогнозам Суперкомпьютера, у «сливочных» будет 83 очка.

Вот как может выглядеть топ-4:

«Реал Мадрид» недавно проиграл свой первый матч чемпионата в сезоне, уступив 3:2 «Райо Вальекано» на выезде. «Барселона» оторвалась от лидера на два очка.