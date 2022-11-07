«Мадрид» и «Ливерпуль» в 10-й раз сыграют в Лиге чемпионов! Вспомним всю историю противостояния команд
«Реал Мадрид» и «Ливерпуль встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов: дуэль клубов уже можно назвать международным класико в футболе. Испанцы и англичане играли на европейском уровне 9 раз и дважды в финале Лиги чемпионов: на счету «Мадрида» 5 побед, 3 поражения и 1 ничья.
Давайте вспомним историю противостояния команд:
Финал 2021/22
«Ливерпуль» 0-1 «Реал Мадрид»
«Реал» феноменально провел предыдущий розыгрыш турнира, после ярких камьэков с «ПСЖ», «Челси» и «Сити» команда Карло Анчелотти добралась до финала, где ей противостоял «Ливерпуль», который на пути к Парижу одолел «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал».
Итог противостояния решил Тибо Куртуа, совершивший невероятные сэйвы, и Винисиус – автор победного гола.
Четвертьфинал 2020/21
«Реал Мадрид» 3-1 «Ливерпуль»
«Ливерпуль» 0-0 «Реал Мадрид»
Команда Зинедина Зидана обошла подопечных Юргена Клоппа. В первом матче победу «сливочным» на «Бернабеу» обеспечил автор дубля Винисиус и Марко Асенсио, единственный гол за «красных» забил Салах.
В ответной встрече на «Энфилде» счет так и не был открыт, поэтому «Реал Мадрид» прошел в полуфинал.
Финал2017/18
«Реал Мадрид» 3-1 «Ливерпуль»
В 2018 году «Реал» выиграл свой третий финал Лиги чемпионов подряд: соперники схлестнулись в Киеве, а матч запомнился грубой игрой Серхио Рамоса, ставшей причиной травмы Мохамеда Салаха и ошибками Лориса Кариуса, стоившими ему карьеры, а также великолепным дублем Гарета Бэйла, который вышел со скамейки запасных.
Групповой этап 2014/2015
«Ливерпуль» 0-3 «Реал Мадрид»
«Реал Мадрид» 1-0 «Ливерпуль»
Команды Бренда Роджерса и Карло Анчелотти встретились в группе В в Лиге чемпионов. В обоих матчах «Мадрид» был сильнее соперника: отличились Криштиану Роналду и Карим Бензема, причем француз стал автором дубля в первом матче и единственного гола во втором.
«Реал» вышел из группы с первого места, но оступился в полуфинале, проиграв «Ювентусу», а «Ливерпуль» занял третью строчку в группе и отправился в Лигу Европы.
1/8 финала 2008/09
«Реал Мадрид» 0-1 «Ливерпуль»
«Ливерпуль» 4-0 «Реал Мадрид»
«Ливерпуль» Рафы Бенитеса разгромил «Мадрид» Хуанде Рамоса в 1/8 финала ЛЧ. «Сливочные» проиграли первый матч на «Бернабеу» с минимальным счетом после гола Бенаюна, а в ответной встрече «красные» порадовали своих болельщиков на «Энфилде»: отличился Торрес и Джеррард-автор хет-трика.
Финал 1981
«Ливерпуль» 1-0 «Реал Мадрид»
Первый финал между командами случился в Кубке Европы в сезоне 1980/81, он проходил в Париже и Алан Кеннеди принес «красным» победу.
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