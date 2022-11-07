«Мадрид» и «Ливерпуль» в 10-й раз сыграют в Лиге чемпионов! Вспомним всю историю противостояния команд

«Реал Мадрид» и «Ливерпуль встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов: дуэль клубов уже можно назвать международным класико в футболе. Испанцы и англичане играли на европейском уровне 9 раз и дважды в финале Лиги чемпионов: на счету «Мадрида» 5 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Давайте вспомним историю противостояния команд:

Финал 2021/22

«Ливерпуль» 0-1 «Реал Мадрид»

«Реал» феноменально провел предыдущий розыгрыш турнира, после ярких камьэков с «ПСЖ», «Челси» и «Сити» команда Карло Анчелотти добралась до финала, где ей противостоял «Ливерпуль», который на пути к Парижу одолел «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал».

Итог противостояния решил Тибо Куртуа, совершивший невероятные сэйвы, и Винисиус – автор победного гола.

Четвертьфинал 2020/21

«Реал Мадрид» 3-1 «Ливерпуль»

«Ливерпуль» 0-0 «Реал Мадрид»

Команда Зинедина Зидана обошла подопечных Юргена Клоппа. В первом матче победу «сливочным» на «Бернабеу» обеспечил автор дубля Винисиус и Марко Асенсио, единственный гол за «красных» забил Салах.

В ответной встрече на «Энфилде» счет так и не был открыт, поэтому «Реал Мадрид» прошел в полуфинал.

Финал2017/18

«Реал Мадрид» 3-1 «Ливерпуль»

В 2018 году «Реал» выиграл свой третий финал Лиги чемпионов подряд: соперники схлестнулись в Киеве, а матч запомнился грубой игрой Серхио Рамоса, ставшей причиной травмы Мохамеда Салаха и ошибками Лориса Кариуса, стоившими ему карьеры, а также великолепным дублем Гарета Бэйла, который вышел со скамейки запасных.

Групповой этап 2014/2015

«Ливерпуль» 0-3 «Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» 1-0 «Ливерпуль»

Команды Бренда Роджерса и Карло Анчелотти встретились в группе В в Лиге чемпионов. В обоих матчах «Мадрид» был сильнее соперника: отличились Криштиану Роналду и Карим Бензема, причем француз стал автором дубля в первом матче и единственного гола во втором.

«Реал» вышел из группы с первого места, но оступился в полуфинале, проиграв «Ювентусу», а «Ливерпуль» занял третью строчку в группе и отправился в Лигу Европы.

1/8 финала 2008/09

«Реал Мадрид» 0-1 «Ливерпуль»

«Ливерпуль» 4-0 «Реал Мадрид»

«Ливерпуль» Рафы Бенитеса разгромил «Мадрид» Хуанде Рамоса в 1/8 финала ЛЧ. «Сливочные» проиграли первый матч на «Бернабеу» с минимальным счетом после гола Бенаюна, а в ответной встрече «красные» порадовали своих болельщиков на «Энфилде»: отличился Торрес и Джеррард-автор хет-трика.

Финал 1981

«Ливерпуль» 1-0 «Реал Мадрид»

Первый финал между командами случился в Кубке Европы в сезоне 1980/81, он проходил в Париже и Алан Кеннеди принес «красным» победу.