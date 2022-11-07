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«Реал Мадрид» - «Ливерпуль» вдохновляет на творчество. Собрали лучшие реакции в Twitter на результаты жеребьевки

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«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» снова встретятся в Лиге чемпионов! На этот раз в 1/8 финала турнира.

Не знаем, как вам, а нам это противостояние пока не надоело, а народное творчество тем более!

Болельщики команд бурно отреагировали на итоги жеребьевки в Twitter:

«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» в четвертый раз за шесть сезонов встретятся в Лиге чемпионов»

 

 

«Болельщики «Ливерпуля» ненавидят слово «месть».

 

«Привет, «Ливерпуль».

 

«Салах видит, что «Ливерпулю» снова достался «Реал Мадрид» в ЛЧ».

 

«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» в 1/8 финала – видели такое раньше».

 

«Мо Салах пытается в третий раз отомстить «Мадриду».

 

«Юрген Клопп видит, что «Ливерпуль» опять встретится с «Мадридом»

 

 

 

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