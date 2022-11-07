Опять? Снова! «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» встретятся в 1/8 финала ЛЧ

«Реал Мадрид» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов –

Только что завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов в Ньоне: «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» снова встретятся – на этот раз в 1/8 финала турнира.

Первый матч состоится на «Энфилде» 14-15 или 21-22 февраля, а ответная встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 7-8 или 14-15 марта.

«Ливерпуль» занял вторую строчку в группе А, пропустив вперед «Наполи»: подопечные Юргена Клоппа выходят в плей-офф, выиграв каждый матч, но уступив «Наполи» на выезде.

Мохамед Салах забил 7 голов и стал одним из лучших бомбардиров этого розыгрыша турнира.

«Реал Мадрид» возглавил группу F, уступив «Лейпцигу» и сыграв вничью с «Шахтером».

Клубы имеют богатую историю противостояния: они пересекались 9 раз в европейских турнирах, пока баланс в пользу «Мадрид» - 5 побед, ничья и три поражения. Последняя встреча команд Анчелотти и Клоппа состоялась 28 мая в Париже в финале турнира и закончилась победой Королевского клуба после гола Винисиуса.

Возьмет ли «Ливерпуль» реванш в этот раз или «Реал» снова будет сильнее? Пишите в комментариях.