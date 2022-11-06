Неймар носит футболку с Винисиусом и называет его лучшим в мире
Неймар поделился фотографией, на которой он в футболке с изображением Винисиуса.
Суперзвезда «ПСЖ» однозначно фанат игрока «Мадрида». Ранее Неймар говорил, что считает Вини лучшим в мире на сегодняшний день.
«Мбаппе провел отличный прошлый сезон, как и Бензема. Я не так много смотрел футбол, но из того, что я видел – Винисиус лучший», - говорил Неймар RMC Sport.
Признание - это всегда приятно, а уж тем более от старшего товарища, так что за Вини можно только порадоваться.
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