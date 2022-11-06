Неймар носит футболку с Винисиусом и называет его лучшим в мире

Неймар поделился фотографией, на которой он в футболке с изображением Винисиуса.

Суперзвезда «ПСЖ» однозначно фанат игрока «Мадрида». Ранее Неймар говорил, что считает Вини лучшим в мире на сегодняшний день.

«Мбаппе провел отличный прошлый сезон, как и Бензема. Я не так много смотрел футбол, но из того, что я видел – Винисиус лучший», - говорил Неймар RMC Sport.

Признание - это всегда приятно, а уж тем более от старшего товарища, так что за Вини можно только порадоваться.