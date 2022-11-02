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Пение в душе и конкурсы нижнего белья: мы собрали самые странные твиты Криштиану Роналду

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Задолго до того, как Криштиану Роналду стал королем социальных сетей, он выкладывал неоднозначные посты в Twitter. Его аккаунт подарил нам множество забавных воспоминаний.

Давайте вспомним его лучшие посты за последние 10 лет:

1) 2011 год, Роналду поблагодарил и сделал репост сообщения аргентинского журналиста, который похвалил португальца.

«Спасибо @ignacioruber. Поздравляю с сегодняшним матчем. Мы, аргентинцы, любим Лео Месси, но ты доказал, что являешься одним из величайших».

2) Только представьте, если бы Роналду сейчас такое запостил!

«Сегодня у меня был потрясающий опыт купания с дельфинами. То, как они взаимодействуют с нами – невероятно».

3) Криштиану обыденно сообщил своим болельщикам о домашней ничьей «Мадрида» с «Мальоркой». Пост набрал всего 89 лайков.

«Конец матча: «Мальорка» 0-0 «Реал Мадрид».

4) Криштиану поет ‘We wish you a Merry Christmas’ в душе и желает всем счастливого нового 2017 года. Можно поставить плюсик, если 2017 для вас был куда более приятным, чем 2022.

5) А в 2013 Роналду проводил конкурс нижнего белья среди подписчиков…

«Вы уже приняли участие в моем конкурсе #CR7underwear? Посетите сайт CR7underwear.com, чтобы выиграть призы».

…португалец просмотрел фотографии участников конкурса:

«Спасибо всем за участие в конкурсе мужского нижнего белья CR7 – я получил удовольствие от просмотра всех ваших фотографий».

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