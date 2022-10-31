Криштиану Роналду мотивируют только собственные достижения: их перечень у португальца всегда при себе, чтобы ни о чем не забыть и другим показать

Криштиану Роналду имеет множество достижений в своем послужном списке, обладая менталитетом победителя, который он проявлял на протяжении всей своей карьеры.

Роналду заявил о себе, как о молодом и дерзком вингере под руководством сэра Алекса Фергюсона, помог «МЮ» трижды выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, прежде чем перешел в «Реал Мадрид» в 2009 году и сотворил там историю.

Бывший спортивный тренер португальца в «Спортинге» Карлуш Бруну во время своего визита на тренировочную базу «Реала» видел, что Криштиану носит с собой список своих достижений.

По словам Бруну, когда футболист заметил его интерес, то сказал: «Неплохо, да?».

Видимо, Криштиану нравилось использовать собственные достижения в качестве мотивации.

Эта ситуация упоминается в книге «Месси vs Роналду. Величайшее противостояние в истории футбола».