Adidas перевыпустит одни из самых знаковых бутс Зинедина Зидана в преддверии Чемпионата мира

Последний Чемпионат мира Зинедина Зидана в 2006 году стал ярчайшим событием: Зизу вывел сборную Франции в финал, где его карьера закончилась удалением с поля за удар головой итальянского защитника Марко Матерацци.

Кадры того, как Зидан проходит мимо трофея вскоре после того, как он реализовал великолепный пенальти в стиле Паненки в ворота Джанлуиджи Буффона, навсегда останутся классикой.

Но то же самое можно сказать и о бутсах, которые Зизу носил на протяжении всего турнира - Adidas Predator Absolute металлик и золото.

На протяжении многих лет Adidas регулярно возвращал свои классические бутсы, иногда обновляя их. Footy Headlines опубликовали изображение бутс, которые будут перевыпущены в следующем месяце. Особенности: верх из премиальной кожи, современная подошва и резиновая зона удара.

Легендарная модель Зидана будет недешевой: по слухам, пара обойдется желающим в 350 USD. Планируется, что они будут доступны по всему миру с 10 ноября.