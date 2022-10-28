Суперкомпьютер дал прогноз на ЧМ-2022: в финале встретятся Месси и Роналду, Аргентина возьмет Кубок

Суперкомпьютер BCA Research предсказал, что Аргентина Лионеля Месси и Португалия Криштиану Роналду встретятся в финале Чемпионата мира в Катаре.

Издание The Sun сообщает, что в эксперименте использовалась статистика футболистов в видеоиграх EA Sports FIFA и выборка всех реальных матчей последних четырех Чемпионатов мира.

По расчётам суперкомпьютера, Лионель Месси выиграет турнира в Катере, который станет последним в его выдающийся карьере.

Победа Аргентины над Португалией Криштиану Роналду станет знаковым событием в истории противостояния двух легендарных футболистов.

По прогнозам Суперкомпьютера, Англия выйдет в полуфинал, но проиграет португальцам в серии пенальти – это сразу навивает воспоминания о встрече двух команд на Чемпионате мира в 2006 году.

Французы, считающиеся фаворитами турнира, уступят Аргентине еще на стадии 1/8 финала, если верить суперкомпьютеру.