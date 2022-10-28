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📹Сложно сделать выбор? Аргентинцам на помощь приходят Месси и Марадона: показываем, как это происходит

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Кто первым начинает? Кто выбирает, на какой половине поля играть? Кто забирает последний кусок пиццы или кто решает, какой фильм смотреть – когда мы не можем сойтись во мнении, то нам на помощь приходят орел или решка.

Данный способ выбора универсален и им, вероятно, пользуются во всех точках земного шара. Но, конечно, везде есть свои особенности. 

Вот, например в Аргентите, подкидывая монетку, предлагают выбрать: Марадона или Месси? Вполне логично для народа, у которого страсть к футболу в крови.

Напомним, что по футбольным правилам, перед началом игры  должна проводиться жеребьёвка с целью определения того, какая команда будет стоять в центре и работать с мячом, а какая – выбирать ворота. Процедуру осуществляет арбитр, от которого требуется абсолютная беспристрастность, поэтому он полагается на фортуну. В этом ему помогает подбрасываемая в воздух монетка.

Смотрим наглядный пример перед матчем местных команд:

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