Карло Анчелотти против возвращения Криштиану Роналду в «Реал»

По информации El Nacional, Карло Анчелотти не хочет возвращения Криштиану Роналду в «Реал Мадрид». Будущее португальца на «Олд Траффорд» - один сплошной вопрос. Криштиану хочет покинуть «МЮ» чем скорее, тем лучше.

«Юнайтед» в прошлом сезоне не смог пробиться в Лигу чемпионов, несмотря на усилия Криштиану и его 24 гола. Агент футболиста Жорже Мендеш пытался найти для него новый клуб и, в том числе, договориться с «Мадридом». Однако, Карло Анчелотти, выигравший с Роналду ЛЧ в сезоне 2013/14, отказался от лучшего бомбардира в истории Королевского клуба.

С начала текущего сезона ситуация Криштиану на «Олд Траффорд» только усугубилась – он потерял место в основе и отстранен от участия в сегодняшнем матче «МЮ» с «Челси».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг пошел на этот шаг, поскольку пятикратный обладатель Золотого мяча нарушил дисциплинарные правила, когда решил спуститься в туннель в среду: Роналду был неиспользованной заменой в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд» (2-0).

После случившегося Жорже Мендеш повторно связывался с «Мадридом», но пока Карло Анчелотти остается непреклонен.