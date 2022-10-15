«Я буду на стадионе наслаждаться этим матчем». Роналдо назвал фаворита в класико

Легендарный бразилец Роналдо, представляющий в эти дни свой документальный фильм «El Fenomeno», поделился с DAZN ожиданиями от завтрашнего класико на «Бернабеу».

«Матч будет прекрасным. Я недавно был на «Камп Ноу» с «Вальядолидом», «Барселона» нас задавила. Они невероятно играют: очень агрессивно, все время атакуют, показывают эффективный футбол. Но «Мадрид» - это «Мадрид» - всегда победитель, который творит чудеса на поле с Винисиусом и Бензема. Я жду великолепное класико на «Бернабеу». Я буду на стадионе наслаждаться этим матчем. Думаю, что у «Мадрида» есть преимущество дома».

Уже завтра мы узнаем, прав ли в своей оценке Роналдо: сможет ли «Реал» воспользоваться поддержкой трибун «Бернабеу».