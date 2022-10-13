Статистика в пользу «Барсы» и спорный пенальти на Рамосе: Хосе Мартинес снова судит класико

Хосе Мария Санчес Мартинес рассудит матч между «Мадридом» и «Барселоной» в это воскресенье. За VAR будет отвечать Эрнандес Эрнандес.

Для Санчеса Мартинеса предстоящее класико станет шестым. Последний раз он судил матч в прошлом сезоне на «Камп Ноу» в 10 туре Ла Лиги, игра закончилась победой «сливочных» (1-2).

Баланс предыдущих четырех встреч под руководством испанского арбитра в пользу «Барселоны»: у «Мадрида» только одна победа в ответном матче Суперкубка Испании 2017 (2-0), а у каталонцев – три (0-3 в 17 туре Ла Лиги в сезоне 2017/18, 5-1 в 10-м туре Ла Лиги 2018/19 - причина увольнения Лопетеги и 0-3 в ответном матче полуфинала Кубка Короля 2018/19).

Ярким пятном в биографии Санчеса Мартинеса остается класико сезона 2020/21 на «Камп Ноу» (1-3), когда он отвечал за VAR и назначил спорный пенальти на Клемане Лангле после падения Серхио Рамоса – Лангле придерживал капитана «Мадрида» за футболку. На тот момент счет был 1-1, и Роналд Куман раскритиковал решение рефери, посчитав, что оно решило итог встречи.