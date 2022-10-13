11-1 и 7-2: пять самых результативных класико в истории «Мадрида» и «Барсы»

«Реал Мадрид» и «Барселона» сойдутся в главном противостоянии Испании уже в это воскресенье на «Сантьяго Бернабеу». Последнее класико закончилось разгромной победой «сине-гранатовых» 4-0 – красивый результат, но не самый громкий из тех, что помнит история двух клубов.

Вот пять самых результативных встреч «Мадрида» и «Барселоны».

11-1. Кубок Короля 1943г.

«Реал Мадрид» разгромил «Барсу» и совершил камбэк после первого матча Кубка (3-0), заработав выход в финал. Это самое результативное класико в истории: главным героем матча стал Сабино Баринага, оформивший покер.

8-2. Ла Лига 1934/1935

Еще одна крупная победа «Реала» на домашнем стадионе: Ильдефонсо Саньюдо стал автором четырех голов, а Хайме Ласкано трех. «Сливочные» разгромили «Барсу», занявшую в итоге шестое место в чемпионате Испании.

7-2. Ла Лига 1950/51

Самая крупная победа над «Мадридом» в истории «Барселоны». Маркос Аурелио и Матео Николау сделали по дублю в Ла Лиге, авторами остальных голов стали Сесар Родригес, Мариано Гонсальво III и Басора.

6-1. Кубок Короля 1957г.

«Барселона» обыграла «Реал» в четвертьфинале Кубка Короля. Первый матч закончился результативной ничьей 2-2, а в ответном преимущество было на стороне каталонцев. Эулохио Мартинес забил четыре гола, авторами остальных стали Рамон Альберто Вальверде и Ладислао Кубала. В том матче единственный гол за «Мадрид» тоже забил игрок «Барсы» - Оливелья отправил мяч в собственные ворота.

2-6. Ла Лига 2008/09

Команда Пепа Гвардиолы оказалась сильнее «Мадрида» на «Бернабеу»: Месси и Анри оформили по дублю, их поддержали Пике и Пуйоль. Многие считают эту встречу одним из главных достижений «Барсы» Гвардиолы.

Как думаете, чем закончится класико в это воскресенье?