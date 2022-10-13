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Криштиану Роналду собирается посетить церемонию вручения Золотого Мяча впервые с 2017 года

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По многочисленным сообщениям прессы, Криштиану Роналду собирается посетить церемонию вручения Золотого Мяча, чтобы поддержать Карима Бензема.

37-летний футболист не появлялся на торжественном вечере в Париже с тех пор, как сам последний раз выигрывал награду в 2017 году. Сейчас Роналду попал в число номинантов, забив 24 гола и став лучшим бомбардиром «МЮ» в прошлом сезоне.

Карим Бензема является фаворитом в борьбе за Золотой Мяч после того, как привел «Реал Мадрид» к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов, по ходу забив 44 гола в 46 матчах.

Криштиану и Карим играли вместе на «Сантьяго Бернабеу» на протяжении девяти лет, за это время успев стать друзьями.

Бензема регулярно отмечает роль Роналду в своей карьере:

«Когда я смотрел, как он играет, то пытался понять все, что он делал: голы, удары, пасы, контроль мяча», - говорил Карим Onze Mondial.

Напомним, что действующим обладателем награды является Лионель Месси, но он в число номинантов не попал после неудачного дебютного сезона в «ПСЖ».

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