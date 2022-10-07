66% бывших футболистов считают, что карьера Роналду сложилась лучше, чем у Месси

Споры о Месси и Роналду продолжаются уже почти 15 лет и, кажется, не закончатся даже после того, как игроки повесят бутсы на гвоздь.

Американское издание The Athletic провело опрос среди бывших футболистов. В числе прочего экс-игроков попросили оценить карьерные пути Месси и Роналду.

66% опрошенных отдали свой голос за португальскую суперзвезду. 34% респондентов в опросе выбрали аргентинскую легенду:

В этом результате есть некая логика, ведь Роналду попробовал свои силы сразу в трех чемпионатах из топ-5 европейских лиг. С «МЮ», «Реалом» и «Ювентусом» Криштиану становился чемпионом, не будем забывать об историческом достижении: португалец вместе с «королевским клубом» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

Месси же пока блистал лишь в «Барселоне». Сейчас Лео набрал топовую форму в «ПСЖ» и, в отличие от Роналду, претендует на победу в главном клубном турнире Европы. Нельзя не упомянуть рекордные семь «Золотых мячей», которыми может похвастаться аргентинец.

Так или иначе, споры вряд ли к чему-то приведут. Пора признать, что оба футболиста внесли неоценимый вклад в игру, которую мы так сильно любим.