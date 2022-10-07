Серхио Рамос оставил послание мадридистам перед матчем «Бенфика»-«ПСЖ»

Есть матчи, которые футболисты не в состоянии забыть, даже если сменили клуб. К таким относится финал Лиги чемпионов в Лиссабоне в 2014 году между «Мадридом» и «Атлетико». Игра подарила огромную радость болельщикам «сливочных», а ее главным героем стал Серхио Рамос.

Ныне центральный защитник «ПСЖ» перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» на том самом «Эштадиу да Луш» выложил пост с отсылкой к знаменательной дате – 24 мая 2014 года.

«Особенное возвращение туда, где мы были счастливы», - написал Рамос.

Любой мадридист помнит, что именно Рамос в добавленное время смог сравнять счет, забив головой в ворота «Атлетико» после углового Модрича – таким образом он перевел матч в дополнительное время, а «сливочные» в итоге разгромили соперника 4-1.

А вот игра «ПСЖ» с «Бенфикой» закончилась ничьей 1-1, французский клуб сохранил лидерство в группе Н благодаря количеству забитых мячей.