Суперкомпьютер назвал победителя Ла Лиги и спрогнозировал, что «Реал» и «Барса» наберут одинаковое количество очков

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight обновил прогноз на исход Ла Лиги в сезоне 2022/23.

Компьютер считает, что «Реал» и «Барселона» финишируют с одинаковым количеством очков – 84. Но по разнице мячей (+54 против +48) чемпионом Испании станут каталонцы.

Интересно, что после семи туров Ла Лиги таблица выглядит так же: у «Барсы» и «Мадрида» – одинаковое количество очков, но «сине-гранатовые» обходят «сливочных» по разнице голов.

Не будем забывать о факторе очных встреч, которые будут играть первостепенную роль при равенстве очков. Команды еще не встречались друг с другом в чемпионате страны, поэтому разнице голов пока не стоит придавать особое значение.