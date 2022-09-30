Касильясу пришлось опровергать слухи о том, что он встречается с Шакирой

В СМИ начали активно форсировать слух о том, что Икер Касильяс встречается с бывшей партнершей Жерара Пике, Шакирой. Экс-голкиперу мадридского «Реала» пришлось опровергать сплетни.

Икер опубликовал в своих социальных сетях материал, в котором утверждается, что вратарь встречается с Шакирой, а затем Касильяс кратко и лаконично написал: «Tocate las narices». Это выражение означает «выводить себя», «провоцировать».

Отношение Касильяса ко всех этим беспочвенным слухам весьма однозначно.

С чего вообще начались подобные разговоры? Дело в том, что Шакира, как известно, совсем недавно рассталась с защитником «Барселоны», Жераром Пике. А Икер в прошлом году разошелся со своей женой, с которой они были вместе 12 лет.

Кажется, пора наконец перестать лезть в личную жизнь футболистов и дать им спокойно разобраться в себе.