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«Можно вернуть Месси ради фанатов, но клуб рискует сломать то, что строит сейчас». Бывший игрок «ПСЖ» предостерегает «Барсу»

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Бывший защитник «ПСЖ» Марио Мелхиот поделился мнением относительно возвращения Лео Месси в «Барселону». Голландец советует «сине-гранатовым» вернуть аргентинца только если у них есть продуманный план.

«Барса» может вернуть Месси – он один из лучших футболистов в мире, но единственная причина, по которой ему стоит вернуться – продуманный клубом план, согласно которому он будет играть ключевую роль в команде».  

«Можно вернуть Месси ради фанатов, но нужно проявить осторожность, потому что таким способом клуб рискует сломать то, что строит сейчас. Но если клуб хочет строить вокруг Лео проект и использовать его лицо, его историю, то ответ однозначный – пусть вернется».

«Но если таких планов нет, то возвращать Месси опасно – в команде уже есть новые молодые звезды и нужно смотреть в будущее».

Лионель Месси зарекомендовал себя как один из величайших игроков всех времен в «Барселоне». Аргентинец забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи в 778 матчах за каталонцев. В августе 2021 года Месси перешел в «ПСЖ».

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