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Без паса нет гола: смотрим топ-5 лучших распасовщиков на сегодняшний день

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Лионель Месси Лионель Месси
Ливерпуль Ливерпуль
Лука Модрич Лука Модрич
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тони Кроос Тони Кроос
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

Очень сложно забить гол в одиночку, поэтому футболисты ищут поддержки у товарищей по команде. Для того, чтобы довести мяч до нужной точки, не встречая препятствий со стороны соперника, команде нужны игроки-мастера точных пасов. В современном футболе много техничных футболистов, но некоторые особенно выделяются.

Давайте посмотрим на пятерку лучших распасовщиков в мире на сегодняшний день:

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»)

Трент не самым лучшим образом начал текущий сезон, выглядел уязвимым и подвергался критике за свою игру в обороне.

И тем не менее, Трент остается главным креативщиком в команде Юргена Клоппа. Футболист является специалистом по дальним передачам, которые мы привыкли видеть только у самых элитных полузащитников. Он также обладает невероятным умением прочитать игру и является одним из лучших атакующих крайних защитников в мире. 23-летний футболист также отлично выполняет точные подачи со стандартных положений.

Тони Кроос («Реал Мадрид»)

Тони Кроос – метроном в полузащите «Реала». Немец – один из самых техничных футболистов современности и точный распасовщик. Ему всегда удается найти партнера по команде, когда он пытается передать мяч.

Точность пасов 32-летнего Крооса составляет 94,8% в семи прошедших с начала сезона матчах «Мадрида», на его счету уже два ассиста. Тони славится своими длинными и точными передачами.

Лионель Месси («ПСЖ»)

Лео долго играл с мастерами передач – с Хави и Иньестой, так что он учился у лучших.

Аргентинец – величайший выпускник Ла Масии, в последние годы он несколько потерял в скорости, но не в точности.

Лео адаптировался к роли плеймейкера, а его видение игры и способность сделать точный пас во являются секретом успеха «ПСЖ».

В этом сезоне он отдал восемь результативных передач в 10 матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов за «Пари Сен-Жермен».

Лука Модрич («Реал Мадрид»)

Лука Модрич – единственный футболист, не считая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которому удалось выиграть Золотой Мяч в последние 14 лет. Капитан сборной Хорватии – один из лучших полузащитников в мире, а также один из лучших распасовщиков.

Не важно в насколько сжатом пространстве находится Лука или насколько невыполнимым кажется пас, он его сделает. Маэстро также владеет искусством игры между линиями и является автором множества голевых передач.  В этом сезоне точность его пасов в Ла Лиге и Лиге чемпионов составляет 90,8%.

Кевин Де Брюйне («МанСити»)

Кевин может играть на любой позиции в полузащите, он также эффективен, как нападающий или вингер. Он способен вывести из игры сразу нескольких защитников одним быстрым пасом.

Де Брюйне - лучший атакующий полузащитник на сегодняшний день. Он один из самых прогрессивных футболистов своего времени, каждый нападающий выигрывает рядом с ним.

31-летний бельгиец уже стал автором 8 результативных передач в 9 матчах текущего сезона.

 

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