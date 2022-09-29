Без паса нет гола: смотрим топ-5 лучших распасовщиков на сегодняшний день

Очень сложно забить гол в одиночку, поэтому футболисты ищут поддержки у товарищей по команде. Для того, чтобы довести мяч до нужной точки, не встречая препятствий со стороны соперника, команде нужны игроки-мастера точных пасов. В современном футболе много техничных футболистов, но некоторые особенно выделяются.

Давайте посмотрим на пятерку лучших распасовщиков в мире на сегодняшний день:

Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»)

Трент не самым лучшим образом начал текущий сезон, выглядел уязвимым и подвергался критике за свою игру в обороне.

И тем не менее, Трент остается главным креативщиком в команде Юргена Клоппа. Футболист является специалистом по дальним передачам, которые мы привыкли видеть только у самых элитных полузащитников. Он также обладает невероятным умением прочитать игру и является одним из лучших атакующих крайних защитников в мире. 23-летний футболист также отлично выполняет точные подачи со стандартных положений.

Тони Кроос («Реал Мадрид»)

Тони Кроос – метроном в полузащите «Реала». Немец – один из самых техничных футболистов современности и точный распасовщик. Ему всегда удается найти партнера по команде, когда он пытается передать мяч.

Точность пасов 32-летнего Крооса составляет 94,8% в семи прошедших с начала сезона матчах «Мадрида», на его счету уже два ассиста. Тони славится своими длинными и точными передачами.

Лионель Месси («ПСЖ»)

Лео долго играл с мастерами передач – с Хави и Иньестой, так что он учился у лучших.

Аргентинец – величайший выпускник Ла Масии, в последние годы он несколько потерял в скорости, но не в точности.

Лео адаптировался к роли плеймейкера, а его видение игры и способность сделать точный пас во являются секретом успеха «ПСЖ».

В этом сезоне он отдал восемь результативных передач в 10 матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов за «Пари Сен-Жермен».

Лука Модрич («Реал Мадрид»)

Лука Модрич – единственный футболист, не считая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которому удалось выиграть Золотой Мяч в последние 14 лет. Капитан сборной Хорватии – один из лучших полузащитников в мире, а также один из лучших распасовщиков.

Не важно в насколько сжатом пространстве находится Лука или насколько невыполнимым кажется пас, он его сделает. Маэстро также владеет искусством игры между линиями и является автором множества голевых передач. В этом сезоне точность его пасов в Ла Лиге и Лиге чемпионов составляет 90,8%.

Кевин Де Брюйне («МанСити»)

Кевин может играть на любой позиции в полузащите, он также эффективен, как нападающий или вингер. Он способен вывести из игры сразу нескольких защитников одним быстрым пасом.

Де Брюйне - лучший атакующий полузащитник на сегодняшний день. Он один из самых прогрессивных футболистов своего времени, каждый нападающий выигрывает рядом с ним.

31-летний бельгиец уже стал автором 8 результативных передач в 9 матчах текущего сезона.