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16 октября 2022 года – главный футбольный день этой осени. Класико и еще 3 суперматча в ТОП-4🔥🔥🔥

Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Клубы
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

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В воскресенье 16 октября состоятся сразу 4 больших матча.

В Германии к действующему лидеру чемпионата «Униону» приедет идущая на данный момент второй «Боруссия» - матч в Берлине начнется в 18:30.

Одновременно с ними главное противостояние АПЛ последних лет продолжат «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - команды Пепа и Клоппа сыграют на «Энфилде»

В понедельник Ла Лига объявила первое класико этого сезона – на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Барселона» начнут свой матч в 17:15.

Закончится большой футбольный день во Франции – там также сыграют лидеры чемпионата, «ПСЖ» примет у себя дома «Марсель», начало матча в 21:45.

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