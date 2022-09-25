Фанаты устроили пранк над Роналдиньо. Бразильцу затея не понравилась, а ролик уже стал вирусным

Болельщики решили повеселиться и устроить небольшой футбольный пранк над Роналдиньо. В итоге вышло очень некрасиво и даже глупо, волшебник мог травмироваться.

Бразилец проходил по туннелю, когда один болельщик прокинул мяч ему между ног, а второй решил устроить легендарному футболисту мастер-класс по финтам. Возможно, Ронни бы подыграл фанатам, но все было сделано слишком неожиданно. В конце видно, как волшебник ударяется то ли об ногу фаната, то ли об мяч.

Взгляните:

Не самый удачный пранк.