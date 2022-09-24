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«Неймара и Винисиуса критикуют за танцы, хотя танцуют все»: Антони не понимает предвзятого отношения к бразильцам

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 «Я со многим не согласен. Мы не можем лишаться этой радости, этой особенности, которая у нас есть», - заявил Антони в интервью GE Globo в ответ на критику в адрес бразильских футболистов, которые танцуют, празднуя голы.

«Не только бразильцы танцуют, когда забивают – европейцы тоже делают это».

«Я просто не понимаю, почему именно в бразильских футболистов всегда тычут пальцем: тех же Неймара и Винисиуса всегда критикуют за танцы, хотя танцуют все».

Игрок «МЮ» Антони встал на защиту своего соотечественника и представителя «Мадрида» Винисиуса после критики и расистских высказываний о празднованиях его голов.

Вингер «Юнайтед» и сам любит танцевать во время матчей, поэтому его негодование вполне понятно.

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