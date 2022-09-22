Кевин де Брюйне объяснил свой выбор между Месси и Роналду

Кевина де Брюйне спросили, кого бы он предпочел видеть в качестве своего партнера – Криштиану Роналду или Лео Месси? Звезда «МанСити» дал отличный ответ.

«Я бы выбрал Роналду, потому что он типичный нападающий, а Месси больше плеймейкер. А так как я сам плеймейкер, то мне нужен тот, кто будет забивать», - заявил бельгиец.

Де Брюйне играл против Месси и Роналду как на клубном, так и на международном уровне. Было бы здорово увидеть тандем Кевина и Криштиану, но вряд ли этому суждено произойти.