«Президенту было важнее досадить мне, чем привезти в клуб игрока». Куман рассказал, как «Барса» уступила «ПСЖ» Вейналдума

Бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман недавно рассказал, что руководство клуба позволило «ПСЖ» перехватить цель каталонцев - Джини Вейналдума. Куман возглавлял «Барсу» 435 дней, под его началом команда провела 67 матчей, выиграла 40, 11 сыграла вничью и в 16 потерпела поражение.

Одним из игроков, которого голландский специалист хотел видеть в составе «Барселоны» был его соотечественник Джини Вейналдум. Однако, по словам Кумана, руководство «сине-гранатовых» уступило инициативу «ПСЖ».

«Я пытался подписать Вейналдума для «Барсы», но не смог этого сделать, потому что президенту было важнее досадить мне, чем привезти в клуб игрока…Они отложили сделку, поэтому Вейналдум выбрал «ПСЖ». А так он мог быть игроком «Барселоны».

Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в «ПСЖ», но сыграл всего 38 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста за парижский клуб. Сегодня футболист выступает за «Рому» на правах аренды.