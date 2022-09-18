Ого! Marca пишет, что «Реал» все еще интересуется Мбаппе. Но Килиану не стоит ждать сумасшедшего предложения

Казалось, эпопея с возможным трансфером Мбаппе в «Реал» давно закончилась, но внезапно весьма авторитетное издание Marca опубликовало материал о Килиане.

Автор текста утверждает, что, подписав новый контракт с «ПСЖ», француз выбрал деньги, а не спорт: «Только самому Мбаппе известно, сожалеет ли он о том, что сделал такой выбор. Нужно понимать, что никто не будет платить ему 150 миллионов евро за сезон. Не говоря уже о знаменитом подписном бонусе».

Последнее намекает на то, что если у «Реала» вновь появится возможность подписать Мбаппе, «королевский клуб» задумается о таком трансфере только в том случае, если цена будет разумной. По информации Marca, дни, когда Килиан Мбаппе был единственной целью «Мадрида», прошли. Заоблачных предложений больше не будет.

Хоть история «Реала» и парижской звезды в итоге вышла не самой красивой, вряд ли «Мадрид» полностью откажется от идеи подписания столь талантливого футболиста. Но и «ПСЖ» не согласится так просто расстаться с одним из ключевых игроков команды.

А что думаете вы? Как сложится карьера Мбаппе: он останется в Париже, уедет в Мадрид или выберет совсем другую клубную прописку? Делитесь своим мнением в комментариях!