Винисиус получил множество слов поддержки после критики его танцев во время празднования голов. Неймар высказался одним из первых после инцидента, а сегодня заговорил снова.

Игрок «ПСЖ» в социальных сетях оставил сообщение для Вини перед завтрашним мадридским дерби на «Метрополитано».

«Я единственный, кто проснулся с желанием, чтобы Винисиус забил завтра?», - написал Неймар в Twitter, добавив #ТанцуйВини.

Ранее бразильца поддержали Пеле, Рональдо, Дани Алвес, а также все одноклубники.