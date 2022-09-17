Гаспачо
Блог

«Я единственный, кто проснулся с желанием, чтобы Винисиус забил завтра?». Неймар оставляет Вини послание перед дерби

Неймар Неймар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Винисиус получил множество слов поддержки после критики его танцев во время празднования голов. Неймар высказался одним из первых после инцидента, а сегодня заговорил снова.

Игрок «ПСЖ» в социальных сетях оставил сообщение для Вини перед завтрашним мадридским дерби на «Метрополитано».

«Я единственный, кто проснулся с желанием, чтобы Винисиус забил завтра?», - написал Неймар в Twitter, добавив #ТанцуйВини.

Ранее бразильца поддержали Пеле, Рональдо, Дани Алвес, а также все одноклубники.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные