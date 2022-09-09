«Он каждую неделю доказывает, что превосходит остальных». Сильва сделал свой выбор между Месси и Роналду

В вечном споре о том, кто лучше – Месси или Роналду, Давид Сильва встал на сторону аргентинца.

Еще будучи игроком «МанСити», Давид сравнил двух легендарных нападающих.

«Мне нравятся оба – они выдающиеся игроки, но я думаю, что Месси – лучший. Он каждую неделю доказывает, что стоит выше всех остальных», - цитирует Сильву издание AS.

Напомним, что Лео Месси является семикратным обладателем Золотого Мяча – самой престижной индивидуальной награды, Криштиану Роналду выигрывал ее пять раз.

Давид Сильва и Криштиану Роналду встретились на поле во вчерашнем матче Лиги Европы между «МЮ» и «Реал Сосьедад», по итогам которого испанцы обыграли англичан.

В новом сезоне Роналду еще не отметился голом за «МЮ», а Лионель Месси процветает в «ПСЖ» - он забил 4 мяча и сделал 6 ассистов за 8 матчей.