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Роналду vs Месси: сравнили тепловые карты и форму двух гениев-ветеранов на старте сезона

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Пока явное преимущество за аргентинцем, но болельщики Месси уверены, что это было понятно до начала сезона.

Начнем с тепловой карты – тут не обошлось без юмора, но и в этой штуке есть доля правды.

Ненавистники Роналду тут же назвали его агентом 700 – 0 голов и 0 передач в 7 матчах сезона. У Месси 3 гола и 6 передач - на поле он выходил 6 раз.

А фанаты Месси утверждают, что результат был предрешен, ведь на футболках у Роналду и Месси написана их роль – у одного TeamViewer, у другого – GOAT 🐐

Но поклонники Роналду напоминают – прошлый сезон португалец провел на порядок лучше аргентинца.

Жаль, что в стартующей сегодня Лиге чемпионов Роналду мы не увидим.

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