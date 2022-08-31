Гаспачо
Блог

Бензема vs Левандовски: подводим первые итоги главной снайперской дуэли сезона

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Достойная смена противостоянию Месси и Роналду.

На протяжении девяти сезонов в Ла Лиге была эпичная дуэль между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. За время, проведенное вместе в Испании, на двоих они забили 640 голов: 311 у португальца и 329 у аргентинца. Криштиану и Лео стали главными голеадорами в истории Ла Лиги и своих клубов, побив рекорды, державшиеся более полувека.

Оба футболиста олицетворяли соперничество между двумя клубами. Ла Лига несколько осиротела после ухода Роналду, а потом и Месси. Но теперь у них есть приемники: Карим Бензема и Роберт Левандовски, обоим сейчас по 34 года.

Оба нападающих в прошедшем туре чемпионата подтвердили свои заявки на звание лучшего бомбардира Примеры, оформив дубли: Карим в ворота «Эспаньола», Роберт – «Вальядолида». Оба футболиста не смогли забить в первом туре, забили во втором (поляк даже два гола) и оформили по дублю в третьем туре. Пока Левандовски возглавляет таблицу бомбардиров – у него на счету 4 мяча, как и у Борхи Иглесиаса из «Бетиса», но Карим с 3 голами не сильно отстает.

И Левандовски, и Бензема начали сезон наилучшим образом – оба забивают, оба получили максимум игрового времени (270 минут). Карим оказал серьезное влияния на игру «Мадрида»: он отдал более чем в два раза больше передач, чем поляк (134 против 65), кроме того француз более активен в штрафной соперника, где у него зафиксировано 31 касание мяча, а поляка – 22.

 Бензема чаще бил по воротам, но Левандовски больше забивал: Кариму понадобилось 20 попыток, чтобы забить 3 гола, а Роберту – 14, чтобы забить 4. Мадридист компенсирует меньшее количество голов своей результативной передачей, которую он сделал на Лукаса Васкеса в первом туре Ла Лиги.

Трансфер Роберта Левандовски в «Барселону» сделал дуэль между ним и Бензема еще более актуальной. В прошлом сезоне Карим претендовал на Золотую Бутсу, которую в итоге второй год подряд выиграл бывший футболист «Баварии». Поляк забил 35 голов в Бундеслиге, француз – 27 в Испании и впервые стал Пичичи, по сути, не имея конкурентов (ближайший преследователь Аспас забил 18 голов).

В этом сезоне обстановка будет более напряженной: после дубля «Эспаньолу» Бензема стал седьмым лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании – сейчас у него 222 гола. Следующими он обойдет Ди Стефано (227) и Рауля (228).

Левандовски и Бензема будут идти к Пичичи нога в ногу, гол за голом. Но их противостояние выходит за пределы Испании – счет ведется и в Лиге Чемпионов. Оба игрока могут стать лучшими бомбардирами главного турнира Европы. Сейчас пальму первенства удерживает Криштиану (141), за ним следует Месси (125), а Карим и Роберт делят третью строчку – у обоих по 86 голов.

 

Два ветерана находятся в самом расцвете спортивных сил: Бензема завершил прошлый сезон с лучшими показателями в своей карьере в 44 гола, а Левандовски в 50 голов. 16 октября состоится очная встреча футболистов на «Бернабеу»: первое Класико сезона. Но заочно борьба между ними продолжается в каждом туре Ла Лиги и в каждом матче Лиги Чемпионов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные