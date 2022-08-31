Бензема vs Левандовски: подводим первые итоги главной снайперской дуэли сезона

Достойная смена противостоянию Месси и Роналду.

На протяжении девяти сезонов в Ла Лиге была эпичная дуэль между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. За время, проведенное вместе в Испании, на двоих они забили 640 голов: 311 у португальца и 329 у аргентинца. Криштиану и Лео стали главными голеадорами в истории Ла Лиги и своих клубов, побив рекорды, державшиеся более полувека.

Оба футболиста олицетворяли соперничество между двумя клубами. Ла Лига несколько осиротела после ухода Роналду, а потом и Месси. Но теперь у них есть приемники: Карим Бензема и Роберт Левандовски, обоим сейчас по 34 года.

Оба нападающих в прошедшем туре чемпионата подтвердили свои заявки на звание лучшего бомбардира Примеры, оформив дубли: Карим в ворота «Эспаньола», Роберт – «Вальядолида». Оба футболиста не смогли забить в первом туре, забили во втором (поляк даже два гола) и оформили по дублю в третьем туре. Пока Левандовски возглавляет таблицу бомбардиров – у него на счету 4 мяча, как и у Борхи Иглесиаса из «Бетиса», но Карим с 3 голами не сильно отстает.

И Левандовски, и Бензема начали сезон наилучшим образом – оба забивают, оба получили максимум игрового времени (270 минут). Карим оказал серьезное влияния на игру «Мадрида»: он отдал более чем в два раза больше передач, чем поляк (134 против 65), кроме того француз более активен в штрафной соперника, где у него зафиксировано 31 касание мяча, а поляка – 22.

Бензема чаще бил по воротам, но Левандовски больше забивал: Кариму понадобилось 20 попыток, чтобы забить 3 гола, а Роберту – 14, чтобы забить 4. Мадридист компенсирует меньшее количество голов своей результативной передачей, которую он сделал на Лукаса Васкеса в первом туре Ла Лиги.

Трансфер Роберта Левандовски в «Барселону» сделал дуэль между ним и Бензема еще более актуальной. В прошлом сезоне Карим претендовал на Золотую Бутсу, которую в итоге второй год подряд выиграл бывший футболист «Баварии». Поляк забил 35 голов в Бундеслиге, француз – 27 в Испании и впервые стал Пичичи, по сути, не имея конкурентов (ближайший преследователь Аспас забил 18 голов).

В этом сезоне обстановка будет более напряженной: после дубля «Эспаньолу» Бензема стал седьмым лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании – сейчас у него 222 гола. Следующими он обойдет Ди Стефано (227) и Рауля (228).

Левандовски и Бензема будут идти к Пичичи нога в ногу, гол за голом. Но их противостояние выходит за пределы Испании – счет ведется и в Лиге Чемпионов. Оба игрока могут стать лучшими бомбардирами главного турнира Европы. Сейчас пальму первенства удерживает Криштиану (141), за ним следует Месси (125), а Карим и Роберт делят третью строчку – у обоих по 86 голов.

Два ветерана находятся в самом расцвете спортивных сил: Бензема завершил прошлый сезон с лучшими показателями в своей карьере в 44 гола, а Левандовски в 50 голов. 16 октября состоится очная встреча футболистов на «Бернабеу»: первое Класико сезона. Но заочно борьба между ними продолжается в каждом туре Ла Лиги и в каждом матче Лиги Чемпионов.