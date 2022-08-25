Симулятор жеребьевки Лиги чемпионов: «Реал» и «Барселона» попали в группы «смерти», «Ливерпуль» и ПСЖ» - уже в плей-офф

Сегодня состоится официальная жеребьевка Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов 22/23 должна начаться в 19:00 в четверг, 25 августа, в Стамбуле.

В этом году в розыгрыше участвуют шесть британских команд после того, как «Рейнджерс» смогли выбить голландский «ПСВ» из Эйндховена. «Реал», «Ливерпуль» , «Манчестер Сити» и «Бавария» по традиции считаются фаворитами турнира.

В преддверии церемонии была проведена симуляция жеребьевки, в результате которой получились очень интересные группы. Вот розыгрыш полностью.

Группа A – «Милан», «РБ Лейпциг», «Шахтер» (Донецк), «Динамо» (Загреб)

«Милан » вылетел на групповом этапе в прошлом сезоне, но, как действующие чемпионы Италии, они должны выйти из этой группы. «Лейпциг» и «Шахтер» станут двумя командами, которые будут бороться за второе место в группе.

Группа B – «Бавария», «Севилья» , «РБ Зальцбург», «Маккаби Хайфа»

«Бавария» является одним из фаворитов на победу в турнире, несмотря на потерю Роберта Левандовского. Приход Садьо Мане снова сделает немцев реальной силой в Европе. «Зальцбург» будет рад снова попасть в число 16 лучших, как это было в прошлом сезоне. «Севилья» плохо начала сезон, и ей явно нужно улучшить свою игру, чтобы надеяться на выход из группы.

Группа C – «Порту», ​​ «Челси», «Байер», «Селтик»

Относительно легкая группа для команды Томаса Тухеля, и они должны легко квалифицироваться как победители. «Селтик» при поддержке «Селтик Парк» вполне может одолеть португальского чемпиона «Порту», «Леверкузен» пока не выигрывает в Бундеслиге в этом сезоне.

Группа D – «Манчестер Сити», «Барселона», «Наполи», «Марсель»

«Сити» попали в самую сложную группу среди английских команд. «Барселона» на этот раз надеется выйти в плей-офф после шокирующего вылета на групповом этапе в прошлом сезоне. Ожидается, что «Наполи» и «Марсель» разыграют место в Лиге Европы.

Группа E – «ПСЖ», «Атлетико» (Мадрид), «Спортинг» (Лиссабон), «Копенгаген»

Здесь борьба будет только между «ПСЖ» и «Атлетико». Месси, Неймар и Мбаппе снова попытаются выиграть трофей, но главная борьба явно будет не в группе.

Группа F – «Айнтрахт», «Тоттенхэм Хотспур» , «Интер», «Виктория» (Пльзень).

«Шпоры» Антонио Конте вернулись в Лигу чемпионов после победы над «Арсеналом» в борьбе четвертое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Их самым тяжелым испытанием в этой группе станет бывший клуб Конте «Интер», который начал свой сезон в Серии А с двух побед из двух.

Группа G – «Аякс», «Ливерпуль», «Бенфика», «Брюгге»

У «Ливерпуля» начало сезона не задалось - они занимают 16-е место в Премьер-лиге и не одержали ни одной победы, а список травм у Юргена Клоппа постоянно растет. Несмотря на эти проблемы, у них все еще достаточно мощный состав, чтобы занять первое место в этой группе. «Аякс» и «Бенфика» разыграют вторую путевку в плей-офф.

Группа H – «Реал», «Ювентус», «Боруссия», «Рейнджерс»

Захватывающая группа «смерти». «Мадрид» надеется защитить титул победителей, но ему предстоит еще один трудный путь к вершине. «Рейнджерс» после финала Лиги Европы проверят свой уровень в турнире посерьезнее.