CIES спрогнозировали, как будет выглядеть таблица Ла Лиги по итогам сезона 2022/23

Международный центр спортивных исследований, известный под инициалами CIES опубликовал свой прогноз на сезон 2022/23 для топ-5 лиг.

Прогнозы были сделаны исходя из статистики, которая учитывает результаты команд в двух предыдущих сезонах, опыт состава и трат клубов на трансферном рынке.

По расчетам CIES, «Реал Мадрид» вновь будет доминировать в Испании, но на этот раз главным соперником «сливочных» станет «Атлетико». Исследователи поставили «Барселону» на третью строчку в Ла Лиге, таким образом команда Хави должна показать худший результат, по сравнению с прошлым сезоном.

«Севилья» станет четвертой командой, попавшей в зону Лиги чемпионов, «Вильярреал» поднимется на две строчки и попадет в Лигу Европы, как и «Реал Сосьедад». «Бетис» откажется в Лиге конференций.

Вот как будет выглядеть итоговая таблица Ла Лиги, согласно прогнозу CIES.