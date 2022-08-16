«Статистика говорит сама за себя». Организаторы Золотого Мяча объяснили, почему включили в список номинантов Криштиану Роналду, а не Лео Месси

Организаторы премии Золотой Мяч объяснили свое решение включить в топ-30 номинантов на престижную награду Криштиану Роналду и не включать Лионеля Месси. Семикратный обладатель Золотого Мяча впервые с 2005 года не попал в шорт-лист.

Месси провел не самый впечатляющий сезон в «ПСЖ», ему удалось забить только 11 голов во всех турнирах.

Эммануэль Божан, заместитель главного редактора France Football объяснил, почему Криштиану Роналду удалось попасть в список, хотя «МЮ» завершил сезон на шестом месте в АПЛ, тогда как «ПСЖ» выиграл Лигу 1.

«Статистика говорит сама за себя. Роналду стал лучшим бомбардиром на национальном уровне (117 голов), был ключевым игроком на групповом этапе Лиги Чемпионов, забив 4 важнейших гола, которые принесли «МЮ» 7 очков».

«В АПЛ у Криштиану 18 голов и два хет-трика. Всего на его счету в прошлом сезоне 32 гола в 49 матчах, это не так много, как в его лучшие годы, но достаточно, чтобы попасть в 30ку лучших игроков в мире».

«Разумеется, статус Лионеля Месси имеет большое значение, но новые правила премии не сыграли ему на руку: сейчас оценивается только прошедший сезон, а не календарный год. Нужно признать, что первый сезон Месси в Париже получился разочаровывающим, в том числе и по статистике».