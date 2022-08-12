«Старик, тебе 75»: сестра Роналду отвечает Пересу, который посмеялся над возрастом Криша

На этой неделе фанаты спросили президента «Реала» Флорентино Переса о возможном возвращении Криштиану Роналду.

Президент «Реала» просто рассмеялся и ответил: «Подписать Криштиану? Опять? Ему 38 лет».

🎙Real Madrid President Florentino Perez: “Sign Cristiano? Again? He’s 38 years old.” (🎥 @AbdulSVSLGS)pic.twitter.com/qfnRAFG3EP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2022

Реакция Переса не понравилась сестре нападающего «Манчестер Юнайтед» Кате Авейру, которая сразу же отреагировала в социальных сетях.

Она написала: «Ему 38 лет, но он может прыгать в воздух на 2 метра и оставаться в нем 3 минуты. И в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75».

Криштиану хотел покинуть «МЮ» этим летом, чтобы играть в Лиге чемпионов, но возвращения на «Бернабеу» точно не произойдет.