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«Старик, тебе 75»: сестра Роналду отвечает Пересу, который посмеялся над возрастом Криша

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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На этой неделе фанаты спросили президента «Реала» Флорентино Переса о возможном возвращении Криштиану Роналду.

Президент «Реала» просто рассмеялся и ответил: «Подписать Криштиану? Опять? Ему 38 лет».

Реакция Переса не понравилась сестре нападающего «Манчестер Юнайтед» Кате Авейру, которая сразу же отреагировала в социальных сетях.

Она написала: «Ему 38 лет, но он может прыгать в воздух на 2 метра и оставаться в нем 3 минуты. И в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75».

Криштиану хотел покинуть «МЮ» этим летом, чтобы играть в Лиге чемпионов, но возвращения на «Бернабеу» точно не произойдет.

«ПСЖ», «Бавария», «Атлетико Мадрид» и «Челси» тоже отказались от возможности подписать контракт с португальской суперзвездой.

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