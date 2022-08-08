Когда-то Левандовски хотел перейти в «Реал»! Роберт рассказал о своей давней мечте

Несколько недель назад Майк Бартель, бывший агент Роберта Левандовского, заявил, что нападающий всю жизнь мечтал присоединиться к мадридскому «Реалу»!

В интервью изданию Sport1 новичок «Барселоны» не стал отрицать, что такое желанию у него действительно было. Однако Роберт уточнил, что в данный момент он полностью сосредоточен на «Барсе»:

«Я не контактировал с Майком около пяти лет. За такой промежуток времени мысли и желания человека могут измениться. Я действительно когда-то вел переговоры с «Реалом», но из этого ничего не вышло. Я всегда хотел попробовать себя в Ла Лиге, это было для меня ясно. И когда «Барса» связалась со мной, «Барселона» стала для меня единственным вариантом. Мне поступали и другие предложения, но они меня не интересовали».

Левандовски перешел в «Барселону» этим летом после восьми лет в мюнхенской «Баварии». Презентацию поляка на «Камп Ноу» посетило почти 60 тысяч человек.