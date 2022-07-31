📹 Победа «Мадрида» над «Ювентусом» в Лос-Анджелесе

«Реал Мадрид» уверено обыграл «Ювентус» в матче предсезонного тура по США на стадионе «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе. И Карло Анчелотти, и Макс Аллегри с первых минут выпустили свои боевые составы на поле. Счет был открыт уже на 19-й минуте встречи, Карим Бензема реализовал 11-метровый удар, назначенный после того, как Данило сбил Винисиуса у ворот Перина.

Победную точку в матче поставил, вышедший на замену во втором тайме Марко Асенсио. На 69й минуте игры Хесус Вальехо отдал голевую передачу на испанца.

Напомним, что для и для команды Карло Анчелотти, и для команды Макса Аллегри прошедший матч стал третьим в рамках предсезонного тура по США. Ранее «Мадрид» уступил «Барселоне» (0-1) и сыграл вничью с «Америкой» (2-2). «Ювентус» начал с победы над «Гвадалахарой Чивас» (2-0) и заработал ничью против «Барселоны».

Вот самые яркие моменты прошедшего матча между «Мадридом» и «Ювентусом».