«Реал Мадрид» VS «Барселона»: сколько денег потратили клубы на трансферы за последние годы?

Сезон 2022\23 всё ближе. Все команды готовятся к старту, и «Реал Мадрид» с «Барселоной» не исключение. И мадридисты, и «сине-гранатовые» борются за все трофеи, а для этого им нужны надежные составы.

Тема трансферов очень актуальна, давайте проследим, как испанские гранды раскошеливались за последние пару сезонов, чтобы получить гарантии успеха. Команда Хави была особенно активна этим летом в надежде вернуться на самый высокий уровень.

Посмотрим, сколько «Мадрид» и «Барса» потратили за последние годы.

«Реал Мадрид»

Сезон. Доходы. Расходы. Баланс

В целом на трансферы «Реал Мадрид» потратил 1 127,15 млрд евро, заработав при этом 908,65 млн. Таким образом, баланс клуба составил -218,5 млн евро за последние 10 сезонов.

«Барселона»

Сезон. Доходы. Расходы. Баланс

За последние 10 лет «сине-гранатовые» потратили 1 580, 67 млрд евро, на 453,52 млн больше, чем их главные соперники из испанской столицы. Доходы клуба также удивляют. На «Камп Ноу» заработали 956,3 млн евро против 908,65 у «Мадрида».

Итоговый баланс «Барселоны» за эти годы равен -624,37 млн евро.

Самые дорогие трансферы «Мадрида» за последние 10 лет

Игрок. Стоимость. Команда, откуда перешел. Сезон.

Самые дорогие трансферы «Барселоны» за последние 10 лет

Игрок. Стоимость. Команда, откуда перешел. Сезон.