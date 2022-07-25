Винисиус и Рафинья обменялись футболками после Класико

Класико между «Барселоной» и «Мадридом» в Вегасе завершился победой «сине-гранатовых» с минимальным счетом 1-0 после гола Рафиньи. По окончании матча футболисты пообщались, Рафинья встретился с товарищем по сборной Бразилии Винисиусом и обменялся с ним футболками.

Надо отметить, что Рафинья дал Вини не ту футболку, в которой играл, а новую, которую принес специально для этого.

На кадрах можно увидеть, как Рафинья ждет, когда выйдет Вини, чтобы совершить обмен. Оба футболиста, скорее всего, вместе отправятся в Катар, где будут представлять сборную Бразилии.