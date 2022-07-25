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Дэвид Бекхэм проводит лето на роскошной яхте за 229 млн евро

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Дэвид Бекхэм с семьей наслаждается каникулами на борту шикарной яхты, путешествуя по Средиземному морю в поисках лучших пляжей. За несколько дней он от Хорватии добрался до Амальфитанского побережья Италии, а потом до Сен-Тропе.

Яхта носит имя Madsummer, она была построена в 2019 году и вмещает 12 человек. Бекхэмы наслаждаются отдыхом и делятся яркими кадрами с подписчиками в социальных сетях.

Конечно, такой отдых не для каждого кошелька. По данным специализированного портала Superyacht fan, Madsummer оценивается в 229 млн евро и является одной из самых роскошных и эксклюзивных яхт. Здесь есть все для развлечения гостей: кинозал, зона для игры с детьми, сауна, спа, бассейн, джакузи и тренажерный зал с оборудованием, чтобы можно было продолжать поддерживать форму вдали от суши. Кроме всего прочего, лодка оснащена флайбордом, джетски, водными лыжами, подводным буксировщиком Seabob, досками для вейбординга и рыболовным снаряжением.

Яхта не принадлежит Дэвиду Бекхэму, он арендует ее на лето за 1 600 000 евро в неделю. Легендарный футболист может позволить себе тратить такие суммы на времяпрепровождение с семьей.

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