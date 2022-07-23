«Реал Мадрид» или «Барса»: у кого мощнее состав?

«Мадрид» и «Барселона» готовятся к Класико в Вегасе, конечно, после одного матча нельзя будет делать окончательных выводов, но легендарное противостояние, даже в товарищеском матче вызывает ажиотаж у болельщиков. Класико – это всегда Класико.

Перед матчем, ожидаемо, ведутся активные дебаты о том, какая команда сильнее. Хотя последний выход на поле «Мадрида» закончился победой в финале Лиги Чемпионов, не следует списывать «сине-гранатовых» со счетов.

Давайте посмотрим на актуальное состояние команд.

Трансферы

«Реал Мадрид» ждал Мбаппе, но не дождался. Тем не менее, «сливочные» все-равно смогли удачно использовать трансферное окно, подписав полузащитника Тчуамени и центрального нападающего Рюдигера, заплатив 80 млн евро за француза, немец пришел, как свободный агент.

«Барселона» серьезно раскошелилась этим летом. «Сине-гранатовые» заполучили Рафинью и, прежде всего, Роберта Левандовски. Кристенсен, Кессиэ и Пабло Торре также пополнили ряды команды.

После новых трансферов оценочная стоимость «Мадрида» выросла до 843,5 млн евро, а у «Барсы» до 771,20 млн. Стоимость каталонского клуба повысилась по сравнению с прошлым сезоном, но недостаточно, чтобы потеснить чемпиона Европы, «Мадрид» - пятый среди самых дорогих клубов. «Сливочные» уступают «ПСЖ», «Сити», «Баварии» и «Ливерпулю», «Барселона» занимает седьмую строчку.

Оборона

Кто надежнее? Кажется, что в обороне у «Мадрида» преимущество. Начнем с Куртуа, лучшего голкипера в мире на сегодняшний день, дальше пара центральных – чемпионов Европы, теперь к ним присоединился Рюдигер. Немец с Милитао, Алабой и Начо обеспечит надежность в обороне, существенно превышающую надежность «Барсы», которая не смогла подписать Кюнде и остановилась на Иниго Мартинесе.

На флангах «Мадрид» тоже силен: Карвахаль восстановил свою лучшую форму и вернулся в сборную Испании, Ферлан Менди также очень надежен. «Барса» же отчаянно ищет правого латераля, а на левом фланге у них только Альба.

Центр поля

У «Мадрида» сразу шесть футболистов мирового уровня в центре поля: Каземиро, Кроос, Модрич, Тчуамени, Камавинга, Вальверде и Себальос. Сочетание молодости и опыта дает один из самых надежных центров поля в мире. Кроос блестяще владеет мячом, Модрич дарит свою магию, контроль и надежность обеспечивает Каземиро, Тчуамени – физическое преимущество и динамику, Феде и Камавинга – вертикальный футбол.

У «Барселоны» полузащита слабее. Бускетс, Педри, Пабло Торре, Серджи Роберто, Гави и Де Йонг игроки примерно одного порядка, только Кессиэ несколько отличается от них.

Атака

Главный спор между командами как раз в атаке. Кто сильнее? У трезубца «Мадрида» два незаменимых игрока - Бензема и Винисиус, один из лучших атакующих дуэтов в мировом футболе на сегодняшний день.

У «Барсы» - Левандовси и Фати, если травмы позволят играть «10» номеру команды.

Это два похожих дуэта: две сильнейшие «девятки» и два молодых таланта.

А кто еще? У «Барсы» больше возможностей в атаке, у Хави есть Ферран Торрес, Дембеле, Рафинья, Обамеянг. У Анчелотти – Асенсио, Родриго и Азар. В «Мадриде» рассчитывают, что Родриго продолжит прогрессировать, Асенсио не опустится ниже 12 голов, а Азар наконец-то станет Азаром.

Класико в Вегасе

В Вегасе будут сделаны первые выводы о состоянии команд. Три года назад «Атлетико» разгромил «Мадрид» со счетом 7-3, «сливочных» критиковали, а в итоге они выиграли Ла Лигу. Сейчас «Мадрид» думает о предстоящем матче за Суперкубок Европы и хочет вернуть свой лучший уровень. «Барса» не меньше заинтересована в восстановлении своей лучшей формы.

Матч станет хорошим испытанием для некоторых футболистов, прежде всего для Азара, Дембеле, Себальоса, Де Йонга, Деста и Одриосолы. На них в последнее время было направлено множество взглядов. Им нужно проявить себя.