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Роналду хочет вернуться в Ла Лигу, но не в «Реал»

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Журналист Маттео Моретто, известный достоверными инсайдами, заявил, что Криштиану Роналду определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Португалец больше не видит себя в «Манчестер Юнайтед». 

Криштиану хочет вернуться в Мадрид, но только не в «Реал».

Сообщается, что Роналду готов сократить свою еженедельную зарплату, чтобы присоединиться к мадридскому «Атлетико».

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Ранее «матрасники» отказались от подписания Криштиану из-за слишком высокой зарплаты нападающего. Теперь Роналду готов пойти на понижение зарплаты, а значит, стороны вполне могут договориться о трансфере. 

Хоть Эрик тен Хаг и настаивает на том, что Роналду входит в его планы на грядущий сезон, Криштиану твердо намерен покинуть клуб.

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