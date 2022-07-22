Роналду хочет вернуться в Ла Лигу, но не в «Реал»

Журналист Маттео Моретто, известный достоверными инсайдами, заявил, что Криштиану Роналду определился с тем, где хочет продолжить карьеру. Португалец больше не видит себя в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану хочет вернуться в Мадрид, но только не в «Реал».

Сообщается, что Роналду готов сократить свою еженедельную зарплату, чтобы присоединиться к мадридскому «Атлетико».

Ранее «матрасники» отказались от подписания Криштиану из-за слишком высокой зарплаты нападающего. Теперь Роналду готов пойти на понижение зарплаты, а значит, стороны вполне могут договориться о трансфере.

Хоть Эрик тен Хаг и настаивает на том, что Роналду входит в его планы на грядущий сезон, Криштиану твердо намерен покинуть клуб.