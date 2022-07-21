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Криштиану Роналду позвонил Флорентино Пересу, чтобы лично обсудить возможный трансфер

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Если верить испанскому изданию El Nacional, то Криштиану Роналду решился на звонок президенту «Мадрида» Флорентино Пересу, чтобы напрямую обсудить свое возможное возвращение в «Реал Мадрид». Криштиану считает, что столица Испании – лучший пункт назначения для него этим летом.

Однако, Флорентино Перес  подтвердил португальцу, что в клубе не рассматривают его кандидатуру.

Утверждается, что Карло Анчелотти не видит необходимости трансфере 37-летнего футболиста.

Итальянец считает, что обеим сторонам нужно оставить прошлое в прошлом и думать о будущем. Анчелотти делает ставку на свой нынешний состав, прежде всего на молодых игроков: Винисиуса, Родриго и Феде Вальверде.

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