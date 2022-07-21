Криштиану Роналду позвонил Флорентино Пересу, чтобы лично обсудить возможный трансфер

Если верить испанскому изданию El Nacional, то Криштиану Роналду решился на звонок президенту «Мадрида» Флорентино Пересу, чтобы напрямую обсудить свое возможное возвращение в «Реал Мадрид». Криштиану считает, что столица Испании – лучший пункт назначения для него этим летом.

Однако, Флорентино Перес подтвердил португальцу, что в клубе не рассматривают его кандидатуру.

Утверждается, что Карло Анчелотти не видит необходимости трансфере 37-летнего футболиста.

Итальянец считает, что обеим сторонам нужно оставить прошлое в прошлом и думать о будущем. Анчелотти делает ставку на свой нынешний состав, прежде всего на молодых игроков: Винисиуса, Родриго и Феде Вальверде.