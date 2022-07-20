Левандовски или Бензема – кто лучший нападающий? Отвечаем с помощью статистики

Сезон 2022/23 обещает стать началом серьезного соперничества между Робертом Левандовским и Каримом Бензема.

Кто окажется лучшим нападающим, если сравнить их статистику?

Показатели по системе «гол+пас»

Левандовски – лучший бомбардир, Бензема – лучший плеймейкер, все просто.

Интересно, однако, что если исключить из статистики пенальти, то игроки будут равны по системе «гол+пас» за 90 минут.

xG

Левандовски забил 50 голов с xG 42; Бензема забил 44 гола с xG 32.

О чем это говорит? Бензема чуть лучше Левандовского забивает из сложных позиций. Француз значительно превышает свой показатель xG, в отличие от Левандовского, который забивает чуть больше голов, чем должен.

Удары

Левандовски бьет точнее и чаще, чем Бензема.

При этом Карим немного более аккуратен, когда дело доходит до ударов по воротам.

Игровое пространство

Тепловая карта Левандовского в сезоне 2021/22 в Бундеслиге

Тепловая карта Бензема в сезоне 2021/22 в Ла Лиге

Уже глядя на эти карты, можно сказать, что Бензема больше задействован в построении атак, чем поляк.

Действительно, Левандовски скорее относится к типу классического нападающего.

Передачи

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге на несколько матчей больше, чем Бензема в Ла Лиге, Роберт все еще сильно отстает от француза по статистике пасов.

Защитные действия

Левандовского сложно назвать ленивым нападающим, который просто ждет, когда мяч попадет к нему в ноги. Он много прессингует и активно играет в обороне, особенно это было заметно в сезоне под руководством Нагельсманна.

Роберт обходит Бензема в прессинге, подкатах, перехватах, подборах и даже блокировках.

Вывод

На данный момент Левандовски является лучшим бомбардиром и снайпером, в то время как Бензема больше полезен в построении атак.

Предлагаем отбросить споры и просто насладиться игрой двух топовых нападающих. Давайте надеяться на то, что Левандовски перенесет свою безумную результативность в Ла Лигу.