Френки Де Йонг уходит из «Барселоны» с отвращением после телефонного разговора с Хави

Френки вернулся к тренировкам с «Барселоной» в понедельник. А руководство «МЮ» Ричард Арнольд и Джон Мерто прилетели в Испанию, чтобы закрепить договоренности с «Барсой». Они встретились с президентом клуба Жоаном Лапортой, а также Матеу Алемани, Йорди Кройффом и Рафой Юсте. Сообщалось, что «МЮ» договорился о сумме в 56 млн фунтов, по каталонскому телевидению говорили о 72 млн фунтов.

В понедельник вечером Хави позвонил Де Йонгу, чтобы сообщить о решении клуба. 25-летний футболист знает о финансовых трудностях клуба, но он крайне разочарован тем, как именно «Барселона» действовала в этой ситуации. По сути, Френки вообще не был вовлечен в процесс переговоров.

Де Йонг благодарен за интерес «МЮ» и особенно за поддержку Эрика тен Хага, который звонил ему, чтобы подтвердить, что хочет видеть его на «Олд Траффрод» и готовит для Френки важную роль в реконструкции команды.

Еще на прошлой неделе президент «Барселоны» публично говорил, что Де Йонг не продается, но в частном порядке все было решено. В «МЮ» считают, что громкие заявления Лапорты были тактической частью переговоров.

Мыльная опера с участием Френки Де Йонга и «МЮ» тянется долгое время, но похоже, что англичане наконец заполучили футболиста. Де Йонг станет первым звездным трансфером Тен Хага.