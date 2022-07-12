«Он скользкий, как угорь». Питер Друри выбирает между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Спортивный журналист и комментатор Питер Друри продолжает вечный спор о том, кто сильнее: Месси или Роналду. Друри отмечает, что аргентинец движется, как скользкий угорь и проходит сквозь пространства, которых не существует.

Спор никогда не потеряет свою актуальность, ведь Лео и Криш более 10 лет показывают свой лучший футбол и на двоих уже выиграли 12 Золотых Мячей.

Когда Друри попросили сделать свой выбор, вот что он ответил:

«Нам повезло, что карьеры двух величайших игроков идут параллельно. Интересно, что хотя они оба абсолютно блистательны, они совершенно разные. Способность Роналду выпрыгивать и забивать головой феноменальна. Он как прыгун в высоту с Олимпийских игр и одновременно с этим Олимпийский спринтер. Он делает пасы, он забивает обеими ногами и головой. Он великолепен, но если вы меня спросите, за чьей игрой я мог бы наблюдать каждый день до конца своей жизни, то я выберу Месси».

«Кажется, что Месси делает невозможное. Он играет левой ногой, правая ему почти не нужна, хотя и ей он отлично владеет, он спокойно может забивать правой. Лео умеет преодолевать пространства, которых не существует. Он скользкий, как угорь, его невозможно сдержать. Он бросает вызов физике. Роналду выглядит, как настоящий атлет, он великолепен, а Месси выглядит, как соседский парень, но играет, как бог».