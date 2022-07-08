Хаби Алонсо рассек колено прямо перед полуфиналом ЧМ-2010. Ванная выглядела, как сцена из фильма ужасов

Перед полуфиналом чемпионата мира в 2010-м году Хаби Алонсо получил крайне неприятную травму колена. Футболиста охватил приступ паники, поэтому он не сразу обратился за помощью к врачу.

Игроки сборной Испании уже готовились отправиться на полуфинальный матч ЧМ против Германии, но буквально за десять минут до выезда Хаби Алонсо умудрился сильно рассечь колено.

Дверь душевой кабины оторвалась от петли, осколок стекла прошелся поперек колена полузащитника, нанося Хаби ужасно неприятную травму.

Врач национальной сборной Хуана Хосе Гарсия Кота сравнил ванную комнату, в которой сидел Алонсо, со сценой из фильма «Психо».​

От случившегося Хаби накрыла паническая атака, которая не позволила ему расплакаться. Алонсо вспомнил о произошедшем в интервью изданию Diario AS:

«Кровь всегда шокирует, но в данном случае меня испугало то, что я увидел, как из пореза на моем колене виднеется мышечная ткань. Единственная боль была внутренней. Прощай, полуфинал и финал чемпионата мира. Я просто не мог в это поверить. Паническая атака и агония, которые я испытал, помешали мне расплакаться».

Врач сборной так вспоминал этот случай: «Когда я вошел в комнату, я увидел бледного и потрясенного Хаби, он был почти в шоке. Он прикрыл колено полотенцем, чтобы открыть мне дверь. Хаби был весь в крови, ванная выглядела как сцена в душе из "Психо". Я будто оказался на месте преступления. Он только сказал мне умоляюще: "Доктор, ради бога, делайте, что хотите, мне нужно сыграть". Я до сих пор храню его слова в своей голове».

Врача терзали голоса сердца и разума. Он не знал, можно ли выпускать Алонсо на поле после такой травмы:

«Разум говорил мне, что Хаби не может играть и что он должен сообщить о травме тренеру. Это была битва между разумом и чувствами, – сказал врач. – У меня было много сомнений, стоит ли рассказывать Висенте (Дель Боске – прим. ред.) о случившемся, по правде, сомнения до сих пор меня терзают. Не знаю, правильно ли я поступил, разрешив Хаби сыграть. Скажем, взгляд Хаби помог сердцу победить разум».

В итоге Алонсо провел матч с повязкой на колене, Висенте Дель Боске и футболисты испанской сборной не знали о несчастном случае в душевой.

Хаби вышел на поле как в полуфинале, так и в финале чемпионата мира, где Испания обыграла Нидерланды и стала чемпионом мира.