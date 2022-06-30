«В этом его преимущество над другими». Роберто Карлос объяснил, почему Криштиану лучше Месси

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос ввязался в вечный спор о том, кто лучше: Месси или Роналду. Бразилец выбрал Криштиану, у которого, как и у самого Карлоса, была великолепная карьера на «Бернабеу».

«Сегодня, говоря о футболе, мы говорим о Неймаре, Месси и Роналду.

Криштиану работал, чтобы стать лучше. За победителей Золотого Мяча голосует не абы кто, голосуют люди, разбирающиеся в футболе, следящие за статистикой игроков и выбирающие лучших в мире.

Я видел, как Криштиану тренируется – это невероятно. Он с каждым днем хочет становиться все лучше.

В этом разница между Криштиану и Месси. Лео – феноменальный игрок. Но работоспособность и профессионализм Криштиану, его сосредоточенность, мотивация, его успех…в этом его преимущество над другими», - поделился своим мнением с Fox Sports Роберто Карлос.

Бывший Галактико мог разозлить своими словами некоторых фанатов Лионеля Месси, но его выбор не является неожиданным. В конце концов, и Карлос, и Криштиану Роналду блестяще выступали за «Реал Мадрид».