Де Йонг наслаждается отдыхом в США, пока «МЮ» и «Барселона» продолжают переговоры

Слухи о переходе Френки Де Йонга в «МЮ» все не утихают, а он в это время делится фотографиями из отпуска, который проводит вместе со своей девушкой.

По контракту с «Барселоной» у Френки еще 4 года, но его будущее под вопросом. Голландец перешел в каталонский клуб в 2019 году за 86 млн евро, но пока не смог раскрыть весь свой потенциал на «Камп Ноу».

Он выглядел довольно посредственно в больших матчах, ему не удавалось проявить свой авторитет в центре поля, как он делал это в «Аяксе». По сведениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» не считают его неприкосновенным и могут продать «МЮ» за 65 млн евро + 20млн бонусами.

По слухам, клубы приблизились к соглашению, пока Де Йонг наслаждается заслуженным отдыхом, о чем свидетельствуют фото с озера Пауэлл в Юте, США.

Френки также был запечатлен пока чеканил мяч и отдыхал в национальном парке Зайон в штате Юта и в Каньоне Антилопы.